Министерство труда и социальной защиты и Роструд еще не выпустили никаких разъяснений по этому вопросу, но ответ на него, скорее всего, будет базироваться на прошлогоднем опыте, когда президент впервые ввел понятие «нерабочих дней с сохранением зарплаты», которое в Трудовом кодексе (ТК) формально отсутствует. Статья 124 ТК предусматривает, что ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Однако ни указ президента, ни какой-либо другой закон не предусматривают «нерабочие дни с сохранением зарплаты» в качестве особого основания для продления или переноса отпуска.