Нерабочие дни в мае осложнили жизнь ушедшим в отпускЧто делать работникам и работодателям в связи с указом президента о нерабочих днях 4–7 мая
23 апреля 2021 г. президент Путин подписал указ, объявляющий 4–7 мая нерабочими днями. Для многих наемных сотрудников компаний, которые к тому моменту уже написали заявление на отпуск в эти дни (а такая практика в России весьма распространена), документ оказался полной неожиданностью и вызвал закономерные вопросы – ведь теперь получается, что отпуск приходится на и так нерабочие дни.
Министерство труда и социальной защиты и Роструд еще не выпустили никаких разъяснений по этому вопросу, но ответ на него, скорее всего, будет базироваться на прошлогоднем опыте, когда президент впервые ввел понятие «нерабочих дней с сохранением зарплаты», которое в Трудовом кодексе (ТК) формально отсутствует. Статья 124 ТК предусматривает, что ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Однако ни указ президента, ни какой-либо другой закон не предусматривают «нерабочие дни с сохранением зарплаты» в качестве особого основания для продления или переноса отпуска.