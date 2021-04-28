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Нерабочие дни в мае осложнили жизнь ушедшим в отпуск

Что делать работникам и работодателям в связи с указом президента о нерабочих днях 4–7 мая
Ксения Михайличенко , адвокат, руководитель практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и Партнеры»

23 апреля 2021 г. президент Путин подписал указ, объявляющий 4–7 мая нерабочими днями. Для многих наемных сотрудников компаний, которые к тому моменту уже написали заявление на отпуск в эти дни (а такая практика в России весьма распространена), документ оказался полной неожиданностью и вызвал закономерные вопросы – ведь теперь получается, что отпуск приходится на и так нерабочие дни.

Министерство труда и социальной защиты и Роструд еще не выпустили никаких разъяснений по этому вопросу, но ответ на него, скорее всего, будет базироваться на прошлогоднем опыте, когда президент впервые ввел понятие «нерабочих дней с сохранением зарплаты», которое в Трудовом кодексе (ТК) формально отсутствует. Статья 124 ТК предусматривает, что ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Однако ни указ президента, ни какой-либо другой закон не предусматривают «нерабочие дни с сохранением зарплаты» в качестве особого основания для продления или переноса отпуска. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных