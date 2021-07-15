Крупнейшие промышленные и сырьевые компании России образовались во времена СССР и управляются методами, сложившимися еще в советскую эпоху. Для этих предприятий характерны образцовая исполнительская дисциплина, вертикальные оргструктуры и иерархичные модели взаимодействия. Но в новой, плохо прогнозируемой рыночной реальности уже невозможно решать все проблемы прямой коммуникацией топ-менеджмента с первым лицом компании. Ситуация, когда работающие по 20–30 лет в корпорации управленцы, представляющие бизнес стоимостью в миллиард долларов, практически не знакомы друг с другом, типична для России. В результате каждый топ-менеджер и его направление развиваются в космическом одиночестве, а закрытость групп по интересам не позволяет внедрять инновации на уровне всей компании в целом, что приводит компанию к потере устойчивости в долгосрочной перспективе.