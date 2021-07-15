Как объединить директоров-одиночек в слаженную командуВ крупных компаниях топ-менеджеры, проработавшие бок о бок десятки лет, часто даже не знакомы друг с другом, и это проблема
Крупнейшие промышленные и сырьевые компании России образовались во времена СССР и управляются методами, сложившимися еще в советскую эпоху. Для этих предприятий характерны образцовая исполнительская дисциплина, вертикальные оргструктуры и иерархичные модели взаимодействия. Но в новой, плохо прогнозируемой рыночной реальности уже невозможно решать все проблемы прямой коммуникацией топ-менеджмента с первым лицом компании. Ситуация, когда работающие по 20–30 лет в корпорации управленцы, представляющие бизнес стоимостью в миллиард долларов, практически не знакомы друг с другом, типична для России. В результате каждый топ-менеджер и его направление развиваются в космическом одиночестве, а закрытость групп по интересам не позволяет внедрять инновации на уровне всей компании в целом, что приводит компанию к потере устойчивости в долгосрочной перспективе.
Компаниям нужно усиливать командную синергию руководителей, управляющих крупнейшим бизнесом и тысячами людей. Коллективный тюнинг команд управленцев высшего звена давно вошел в корпоративное расписание технологических и сервисных компаний, в корпорациях промышленного и сырьевого сектора он тоже применим. Преодолеть разобщенность топ-менеджмента можно только путем общения, формирования доверия между членами команды. Менеджмент должен осознать, что горизонтальные коммуникации высших управленцев могут внести в общее дело более весомый вклад, чем если бы каждый топ-менеджер старался в одиночку.
Почему так важно сплачивать разобщенных топ-менеджеров в слаженные команды?