Как в феврале заложить фундамент успешного года

1. В феврале полезно окунуться в рутину. Надо сейчас использовать максимум рабочего времени для усердного труда, даже если результат не обещает быть быстрым или значительным. Директор по продажам известной сети продовольственных магазинов, человек очень деятельный и динамичный, советует не спешить. По его словам, однообразная работа позволяет накопить силы перед новым рывком. Сам он рекомендует своей команде несколько февральских недель посвятить отладке регулярной деятельности, погружению в детали, оптимизации документооборота.