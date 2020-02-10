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Как в феврале заложить фундамент успешного года

Рецепты руководителей из разных отраслей
Мария Макарушкина , партнер «Экопси консалтинга»
В феврале жизнь и работа окончательно обретают равновесие – настает время для решительных шагов и важных решений

«Февраль – самый короткий месяц, но тянется бесконечно», – говаривала английская актриса и писательница Сара Уинман. В феврале жизнь и работа окончательно обретают равновесие – настает время для решительных шагов и важных решений.

Вот краткие рекомендации, как провести последний месяц зимы, которыми со мной поделились руководители из разных отраслей.

1. В феврале полезно окунуться в рутину. Надо сейчас использовать максимум рабочего времени для усердного труда, даже если результат не обещает быть быстрым или значительным. Директор по продажам известной сети продовольственных магазинов, человек очень деятельный и динамичный, советует не спешить. По его словам, однообразная работа позволяет накопить силы перед новым рывком. Сам он рекомендует своей команде несколько февральских недель посвятить отладке регулярной деятельности, погружению в детали, оптимизации документооборота.

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