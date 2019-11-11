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Несостоявшийся преемник Якунина уходит из РЖД

Ведомости
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Первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин сообщил через пресс-службу РЖД, что покинет свою должность, передает ТАСС. Он назвал свою работу выполненной: «Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль». По его словам, в ближайшее время он хочет «заняться своим здоровьем», и потом определится с дальнейшей деятельностью.

Мишарин в 2004-2009 гг. был заммнистра путей сообщения, до 2012 г. — губернатором Свердловской области, после этого стал первым вице президентом РЖД. На специально созданной под него должности он начал курировать проект по развитию высокоскоростного движения в России.

После того, как Мишарин был назначен в РЖД, разгорелся скандал, связанный с тогдашним руководителем компании Владимиром Якуниным. 19 июня 2013 г. на лентах крупнейших информационных агентств («Прайм», «РИА Новости» и «Интерфакс») было обнародовано сообщение о том, что Якунин отправлен в отставку, а не его место назначен именно Мишарин. Сообщения, отправленные с почты пресс-службы Белого дома, опровергли эту информацию через полчаса.

Якунин назвал появление новостей об отставке «спланированной акцией» по компрометации. Он руководил РЖД до 2015 г., его сменил первый заместитель министра транспорта Олег Белозеров.

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WSJ узнала о «секретном» проекте Google по сбору персональных медицинских данных

Ведомости
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Google объединилась с Ascension, второй по величине системой здравоохранения в США, для работы над «секретным проектом» по сбору информации о состоянии здоровья миллионов американцев в 21 штате, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Совместная работа Google и Ascension началась год назад под кодовым названием «Проект Найтингейл». Среди данных, попавших в этот проект, оказались результаты лабораторных исследований, полные истории болезней с именами пациентов и их датами рождения, записи о госпитализациях и диагнозы. Google использует эту информацию для разработки нового программного обеспечения, которое сможет предлагать пациентам индивидуальные курсы лечения.

Ни пациенты, ни врачи не были уведомлены о передаче этой информации, утверждает The Wall Street Journal. Американское законодательство позволяет больницам передавать такие данные своим деловым партнерам без согласия пациентов, если им это необходимо для выполнения своих медицинских функций.

«Проект Найтингейл» – это крупнейшая среди всех попыток гигантов Кремниевой долины получить доступ к персональным медицинским данным, отмечает газета. Amazon и Microsoft тоже активно развиваются в сфере здравоохранения, но сделок такого масштаба им еще не удалось заключить.

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Бизнес
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Boeing объявил о планах возобновить поставки 737 Max авиакомпаниям в январе

Ведомости
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Авиационный концерн Boeing ожидает, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрит возвращение самолета 737 Max в эксплуатацию в следующем месяце, сообщает Reuters. В компании отметили, что в этом случае поставки авиакомпаниям могут быть возобновлены в январе. Акции Boeing выросли на 5% после этих новостей.

Эксплуатация Boeing 737 Max была прекращена после двух крушений лайнеров. Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В сентябре The Wall Street Journal узнала подробности крушения самолета в Индонезии. По данным источников, причинами стали проблемы при проектировании самолета, нехватка контроля со стороны регуляторов, а также ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания. По одной из версий, причиной крушения в обоих случаях мог стать сбой в работе системы MCAS, который заставлял нос самолета опускаться из-за неверных данных об угле наклона. Итоговый вариант расследования пока не опубликован. В ноябре стало известно о планах топ-менеджеров американских авиакомпаний провести тестовые полеты и лично подтвердить безопасность лайнеров.

По информации Reuters, Boeing собирается инвестировать около $1 млрд в развитие авиационной отрасли для снижения рисков, подобных тем, с которыми столкнулись пилоты самолетов 737 Max. Кроме того, генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург пообещал отказаться от годовых бонусов и акционных вознаграждений до возобновления полетов 737 Max.

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Бизнес
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Основатель Uber продал часть своей доли в компании за $550 млн

Ведомости
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Основатель и бывший гендиректор Uber Трэвис Каланик продал пятую часть своей доли в компании за $547 млн, следует из документа, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Всего Каланик продал более 20 млн акций Uber четырьмя траншами. Их стоимость составила от $26,65 до $27,4 за бумагу. После продажи у Каланика осталось более 75 млн акций. Это 4,5% компании, что делает его одним из крупнейших акционеров Uber среди физлиц, отмечает Financial Times.

Каланик начал продавать акции Uber 6 ноября – через шесть месяцев после IPO компании, в течение которых инсайдеры не могли продавать свои бумаги. В этот день они подешевели до минимума – $25,58 за бумагу, что ниже цены предложения во время IPO в мае более чем на 40%.

Uber – международная технологическая компания, развивающая одноименное приложение по вызову такси. Она была создана в 2009 г., а в 2019 г. провела IPO, в ходе которого привлекла более $8 млрд. Каланик ушел с поста гендиректора Uber в 2017 г. после серии скандалов и отставки нескольких топ-менеджеров. Американский Forbes оценивает состояние Каланика в $3,2 млрд.

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Финансы
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Пользователи Apple Card заявили о дискриминации женщин при выдаче кредитов

Ведомости
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Пользователи кредитных карт Apple заподозрили компанию и банк Goldman Sachs, выступающий партнером Apple Card, в дискриминации женщин. Департамент финансовых услуг Нью‑Йорка, выполняющий роль финансового регулятора, начал расследование и запросил у банка информацию о работе алгоритмов, формирующих кредитные линии клиентов, сообщает ВВС.

Программист Дэвид Ханссон написал твит о том, что Apple Card предоставила его супруге худшие условия кредита, чем ему, несмотря на то что ее кредитная история лучше. Его сообщение набрало более 8500 репостов и вызвало большой резонанс. К дискуссии присоединился сооснователь Apple Стив Возняк, который сказал, что у него и его жены сложилась такая же ситуация. Многие другие пользователи также приводили в пример ситуации, когда женщины, которые зарабатывают больше, чем их мужья, не могли увеличить кредитный лимит Apple Card, а их супруги легко получали новые займы. Позже Ханссон сообщил, что после его постов банк увеличил кредитный лимит для его жены, не попросив никаких документов.

В официальном аккаунте Goldman Sachs в Twitter отметили, что банк серьезно относится к обвинениям в сексизме и любой дискриминации. Там пообещали проверить информацию пользователей соцсети.

Apple Card – виртуальная карта, работающая через сервис Apple Pay. Она доступна для пользователей в США с августа 2019 г.

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Технологии
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«Глонасс» может купить долю российской «дочки» Luxoft

Ведомости
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АО «Глонасс» может стать владельцем 26% ООО «Айкон софт» – это «дочка» IT-компании Luxoft с российскими корнями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств. Уже подготовлен проект документа по поручению вице-премьера РФ Юрия Борисова, утверждает собеседник издания. В документе правительство рекомендовало представляющим интересы России членам совета директоров «Глонасс» проголосовать за сделку. Борисов является председателем совета. По словам собеседника, цель готовящейся сделки – устранение рисков, связанных с зависимостью от иностранного поставщика.

«Мы не можем комментировать решения, принимаемые правительством», – сказали «Ведомостям» в пресс-службе АО «Глонасс».

Разработчик программного обеспечения Luxoft основан в 2000 г. в Москве, сейчас компания работает в 22 странах. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, головной офис находится в Швейцарии.

«Айкон софт», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», зарегистрирована в июле 2019 г. и на 100% принадлежит российской структуре Luxoft – компании «Люксофт профешнл». На сайте «Айкон софт» говорится, что она занимается разработкой сайтов, мобильных приложений, а также навигационно-информационных программных решений.

В начале этого года американская DXC Technology объявила о том, что приобретет Luxoft до июня 2019 г. Общая сумма сделки оценивалась примерно в $2 млрд. Компанию по-прежнему возглавляет Дмитрий Лощинин.

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Бизнес
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Adidas закроет роботизированные заводы в Германии и США

Ведомости
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Adidas приостановит производство кроссовок на двух своих роботизированных «скоростных» заводах в США и Германии до апреля 2020 г. Применяемые на них технологии будут перевезены в Азию, где, как ожидает компания, они будут использоваться более эффективно и гибко.

Запуск этих заводов позволил Adidas значительно сократить время производства обуви, отмечается в сообщении компании. В будущем она планирует использовать протестированные в США и Германии производственные процессы для выпуска не только кроссовок, но и других видов продукции.

Решение закрыть заводы не связано с продолжающимся торговым конфликтом между США и Китаем, заявил The Wall Street Journal представитель Adidas. Газета отмечает, что закрытие заводов компании в США и Германии поднимает вопрос о возможности возвращения производства на развитые рынки.

Первый роботизированный завод Adidas был открыт в Ансбахе в 2016 г., второй – около Атланты в 2017 г. Компания позиционировала их как попытку быть ближе к потребителям в США и Европе и удовлетворить их спрос на более быструю доставку новых моделей кроссовок. Adidas планировала выпускать на своих роботизированных заводах ежегодно около 1 млн пар обуви, при этом благодаря автоматизации в производственном процессе требовалось минимальное участие человека – около 160 сотрудников.

Политика
Новости

В Петербурге произошел взрыв на территории завода «Балтика»

Ведомости
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В Санкт-Петербурге произошел взрыв в районе пивоваренного завода «Балтика», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. В свою очередь «РИА Новости» отмечает, что произошел прорыв теплосети на территории завода, пострадали два человека.

Как сообщил «Ведомостям» представитель «Балтики», прорыв паропровода произошел около 17.30 рядом со зданием завода – на городской ТЭЦ. В здании завода выбило стекла, но предприятие не прекратило работу. Однако из-за инцидента были задействованы резервные мощности. «У пострадавших небольшие ранения – порезы от осколков, сейчас решается вопрос об их госпитализации», – добавил он. Компания «Балтика» сформировала оперативный штаб по урегулированию ситуации.

На месте работают бригады аварийных служб города. По данным МЧС, жизням местных жителей и работников завода ничто не угрожает.

«Балтика» – крупнейший производитель пива в России, входит в Carlsberg Group. Пивоваренные заводы компании расположены в восьми городах: Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Новосибирске.

Бизнес
Новости

В Москве начнут выпускать трамваи

Ведомости
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В Москве на территории Краснопресненского трамвайного депо разместится инженерный центр для производства и обслуживания трамвайных вагонов, а также для проведения инновационных разработок в сфере пассажирского электрического транспорта. Об этом 11 ноября сообщило правительство Москвы со ссылкой на соглашение, подписанное с «Трансмашхолдингом».

«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель рельсового транспорта: выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи и проч. Москва – основной покупатель пассажирского транспорта в стране. Сейчас в городе эксплуатируются 600 трамваев. Из них 300 – серии «Витязь-М», которые были поставлены по контракту жизненного цикла между «Мосгортрансом», «Метровагонмашем» (входит в «Трансмашхолдинг») и компанией «ПК Транспортные системы». В общей сложности город должен получить 390 трамваев «Витязь-Москва», их поставки завершатся в 2020 г. До конца 2019 г. «Мосгортранс» планирует объявить аукцион на закупку еще 240 вагонов нового поколения, говорится в сообщении мэрии Москвы. Они будут поставлены до 2022 г., включая 110 трехсекционных вагонов и 130 односекционных вагонов.

В первую очередь в Москве разместится инжиниринговый, ремонтный и сервисный центр, так как трамваи Москва закупает по 30-летнему контракту жизненного цикла, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Также на площадке будет экономически целесообразно осуществлять некоторые сборочные операции, добавляет он.

Финансы
Новости

Credit Suisse уволил топ-менеджера после шпионского скандала

Ведомости
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Инвестиционное подразделение банка Credit Suisse возглавил Дэвид Миллер, сообщает Bloomberg. Предыдущий руководитель подразделения Джим Амин решил уйти в отставку и покинуть исполнительный совет компании, взяв на себя роль руководителя отдела частных кредитов в Нью-Йорке.

Амин руководил инвестиционным подразделением Credit Suisse более 10 лет. Инвестиционное подразделение продемонстрировало падение выручки по итогам девяти месяцев 2019 г. на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,24 млрд франков. Падение выручки было воспринято руководством банка особенно болезненно из-за шпионского скандала, который разразился в последние месяцы, отмечает издание.

Топ-менеджер банка Икбал Хан ранее покинул кредитную организацию из-за конфликта с гендиректором Credit Suisse Тиджаном Тиамом, писала The Wall Street Journal. Тиам и Хан серьезно поссорились на вечеринке в начале года и не смогли наладить прежние отношения. После увольнения Хан вышел на работу к одному из основных конкурентов Credit Suisse — UBS Group. Он стал там одним из руководителей по управлению активами.

Руководство Credit Suisse опасалось, что Хан начнет переманивать сотрудников в свою новую команду, поэтому установило за ним слежку. Банк обратился в охранную компанию Investigo, чтобы нанять детективов, которые шпионили за Ханом. Но он заметил слежку и подал заявление в правоохранительные органы. Когда информация о слежке подтвердилась, несколько банкиров потребовали отставки Тиама. Однако он сохранил должность, но в начале октября был уволен операционный директор Credit Suisse Пьер-Оливье Буи, который одобрил слежку за Ханом.

Технологии
Новости

The Information: Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

Ведомости
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Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (AR), сообщает The Information. Планы компании обсуждались на октябрьской встрече с участием вице-президента Apple Майка Роквелла, который возглавляет команду, отвечающую за инициативы Apple в области AR и виртуальной реальности (VR).

Компания планирует представить AR-гарнитуру в 2022 г., а ее более элегантную версию – AR-очки – в 2023 г.

В октябре Минг-Чи Куо, которого Business Insider называет «наиболее точным аналитиком деятельности Apple в мире», сообщил, что производитель iPhone готовится выпустить AR-гарнитуру во II квартале 2020 г. В первую очередь гаджет может стать аксессуаром для смартфонов Apple, предположил Куо. The Information уточняет, что первая гарнитура Apple будет большой, по размеру она будет похожа на VR-гарнитуру Oculus Quest от Facebook.

Источники портала DigiTimes в начале ноября уточнили, что Apple разрабатывает AR-гарнитуру совместно с Valve, компанией-разработчиком видеоигр Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 и других. По данным собеседников DigiTimes, создатель платформы Steam и VR-гарнитуры Index помогает Apple в работе над самой технологией, а сборку возьмут на себя тайваньские подрядчики компании – Quanta Computer и Pegatron. Официально Apple пока не подтверждала эти планы.

Политика
Новости

Кремль: организаторы первой встречи Путина и Зеленского не обсуждали конкретную дату

Ведомости
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Страны – участницы нормандского формата никак не перейдут к обсуждению конкретной даты проведения саммита, на котором впервые могут встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Ранее ожидалось, что встреча состоится летом, затем – осенью. Однако в понедельник, 11 ноября, помощник президента России Юрий Ушаков опроверг новые сообщения о возможности проведения саммита в конце ноября: «Даты 24 и 26 ноября в качестве дат его проведения не обсуждались. Конкретика по датам вообще не обсуждалась».

Саммит активно обсуждают и помощники руководителей стран – участниц нормандского формата, и сами руководители, отметил Ушаков. Но пока стороны рассматривают саму по себе возможность проведения встречи, указал Ушаков. Украинская тема может быть затронута во время очередного телефонного разговора президента Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, допустил Ушаков: «Не исключаю, что лидеры могут затронуть вопрос и о подготовке к возможному саммиту в нормандском формате».

В то же время Ушаков оценил как существующую вероятность проведения встречи до конца этого года : «Определенные подвижки же наблюдаются, мы же видим».

Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера» (регулирует процедуру предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам ЛНР и ДНР), а также сторонами «в принципе» согласован проект итогового документа будущего саммита, отметил Ушаков. Эти условия Москва выдвигала для проведения саммита. Еще одним условием было разведение сил и средств в зонах соприкосновения в трех населенных пунктах. Отвод сил и средств в этих «пилотных» зонах проводится, сказал Ушаков: «Посмотрим, как это всё пройдет в последнем районе, в Петровском». Разведение сил в этой зоне должно завершиться во вторник, 12 ноября, напомнил он. «То есть какие-то подвижки есть, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита», – отметил Ушаков.

На вопрос «Ведомостей», остается ли разведение сил в Петровском последним препятствием на пути саммита, Ушаков ответил, что «препятствий никаких нет»: «Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новый, позитивный результат. Чтобы не заниматься исправлением тех документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше. Для этого, как мы считаем, нужно хотя бы осуществить первые шаги по реализации того, о чем мы договорились в Минске и на последующих встречах в Берлине и Париже. Вот и всё». Москва пойдет на саммит сразу же, «как только создадутся предпосылки для того, чтобы провести его успешно», заверил Ушаков. Саммит должен дать «сигналы о продвижении вперед», пояснил он.

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