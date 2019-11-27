Медведев провёл кадровые перестановки в Минтрансе
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил кадровые изменения в руководстве Минтранса, сообщает пресс-служба министерства. Правительство разделило в Росморречфлоте должности руководителя и замминистра транспорта, а в Росавтодоре напротив совместило. Юрий Цветков останется заместителем министра, а его зам Александр Пошивай назначен врио руководителя Росморречфлота. Глава Росавтодора Андрей Костюк получил пост замминистра.
Цветков закончил Ленинградское высшее инженерное училище им. С.О. Макарова. Позже прошёл курс профессиональной переподготовки в Академии народного хозяйства при Правительстве России. В 2008-2009 гг. работал первым вице-президентом ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Затем перешёл в ОАО «Совкомфлот» на должность заместителя генерального директора — начальника отдела внутреннего аудита. До прихода в Минтранс шесть лет был президентом ПАО «Новороссийское морское пароходство».
Александр Пошивай также закончил Ленинградское высшее инженерное училище им. С.О. Макарова и Санкт-Петербургский университет МВД России. Занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях туристической индустрии, связанной с обеспечением морского круизного судоходства, был советником в Росрыболовстве, работал в Росрезерве. Стал замруководителя Росморречфлота в 2012 г.
Андрей Костюк получил дипломы Военно-транспортного университета железнодорожных войск России и Северо-Западной академии государственной службы. После выпуска работал в «Дирекции транспортного строительства» при комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга. До прихода в Росавтодор был начальником «Федерального управления автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства».