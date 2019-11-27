Медведев провёл кадровые перестановки в Минтрансе

Цветков закончил Ленинградское высшее инженерное училище им. С.О. Макарова. Позже прошёл курс профессиональной переподготовки в Академии народного хозяйства при Правительстве России. В 2008-2009 гг. работал первым вице-президентом ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Затем перешёл в ОАО «Совкомфлот» на должность заместителя генерального директора — начальника отдела внутреннего аудита. До прихода в Минтранс шесть лет был президентом ПАО «Новороссийское морское пароходство».