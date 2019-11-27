Юлия Собакина стала коммерческим директором «Магнит Фарма»

Юлия закончила фармацевтический факультет Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, а также прошла обучение в Московской международной школе бизнеса «Мирбис». Она работала заместителем коммерческого директора компании «Аптечная сеть 36.6», занимала должность директора департамента собственных торговых марок в аптечной сети «Ригла». До прихода в «Магнит» была вице-президентом по коммерции и маркетингу «НоваМедики».