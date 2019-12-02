Тимур Козинцев возглавит международный блок Сбербанка
Совет директоров Сбербанка назначил новым руководителем международного блока Sberbank International Тимура Козинцева, сообщает пресс-служба банка. Он приступит к своим обязанностям в начале 2020 г. Сейчас этот пост занимает Игорь Коломейский, который решил покинуть компанию.
Козинцев закончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «экономическая теория», а также прошел обучение в London Business School. Работал директором департамента долговых рынков капитала и заместителем начальника управления финансовых учреждений в «Юникредит банке». Затем стал начальником управления клиентских отношений Инвестиционного-банковского департамента ИК «Капитал». В 2013 г. перешел в группу Сбербанка. Тимур был членом совета директоров и руководителем службы управления рисками DenizBank. Последние два года он сопровождал сделку по продаже «дочернего» банка.