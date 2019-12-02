Тимур Козинцев возглавит международный блок Сбербанка

Козинцев закончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «экономическая теория», а также прошел обучение в London Business School. Работал директором департамента долговых рынков капитала и заместителем начальника управления финансовых учреждений в «Юникредит банке». Затем стал начальником управления клиентских отношений Инвестиционного-банковского департамента ИК «Капитал». В 2013 г. перешел в группу Сбербанка. Тимур был членом совета директоров и руководителем службы управления рисками DenizBank. Последние два года он сопровождал сделку по продаже «дочернего» банка.