Ирина Ган стала замруководителя администрации губернатора Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Ирину Ган заместителем руководителя администрации, сообщает пресс-служба Смольного. На посту начальника аппарата губернатора её заменит Юрий Смирнов.
Ирина Ган закончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, затем прошла обучение по программе International PR & Communications Management в Лондоне. Карьеру начинала редактором в агентстве «Интерфакс». Позднее работала помощником министра образования и науки России, затем перешла на должность директора по работе с государственными органами и связям с общественностью компании Hearst Shkulev Media. В 2018 г. она была назначена исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
Преемник Ирины Ган Юрий Смирнов ранее занимал пост заместителя начальника аппарата губернатора Санкт-Петербурга.