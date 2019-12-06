Ирина Ган стала замруководителя администрации губернатора Петербурга

Ирина Ган закончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, затем прошла обучение по программе International PR & Communications Management в Лондоне. Карьеру начинала редактором в агентстве «Интерфакс». Позднее работала помощником министра образования и науки России, затем перешла на должность директора по работе с государственными органами и связям с общественностью компании Hearst Shkulev Media. В 2018 г. она была назначена исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.