Алексей Минченко стал гендиректором «Газпром межрегионгаз метрологии»
Совет директоров назначил Алексея Минченко генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз метрология», сообщает пресс-служба компании. Он также займет пост советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Ранее эти должности занимал Александр Козырев.
Минченко закончил Архангельский государственный технический университет и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Карьеру в группе «Газпрома» начал в 2004 г. До нового назначения работал начальником Центрального производственно-диспетчерского управления ООО «Газпром межрегионгаз».