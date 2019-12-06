Карьера

Алексей Минченко стал гендиректором «Газпром межрегионгаз метрологии»

Ведомости
Ведомости

Совет директоров назначил Алексея Минченко генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз метрология», сообщает пресс-служба компании. Он также займет пост советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Ранее эти должности занимал Александр Козырев.

Минченко закончил Архангельский государственный технический университет и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Карьеру в группе «Газпрома» начал в 2004 г. До нового назначения работал начальником Центрального производственно-диспетчерского управления ООО «Газпром межрегионгаз».

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