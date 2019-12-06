Алексей Минченко стал гендиректором «Газпром межрегионгаз метрологии»

Минченко закончил Архангельский государственный технический университет и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Карьеру в группе «Газпрома» начал в 2004 г. До нового назначения работал начальником Центрального производственно-диспетчерского управления ООО «Газпром межрегионгаз».