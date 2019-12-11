Карьера

Павел Заборщиков назначен замруководителя ФАС

Ведомости
Ведомости

Заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы назначен Павел Заборщиков, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее он возглавлял секретариат Игоря Артемьева.

Павел закончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. Ульянова и Высшую школу экономики по специальности «государственное и муниципальное управление». Пришёл в ФАС одновременно с Игорем Артемьевым в 2004 г. Сначала Заборщиков работал начальником управления делами, затем занял пост руководителя административного управления. До прихода в компанию был ведущим специалистом по связям с общественностью, управляющим делами Санкт-Петербургской общественной организации «Невский исследовательский центр».

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