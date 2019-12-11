Павел Заборщиков назначен замруководителя ФАС

Павел закончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. Ульянова и Высшую школу экономики по специальности «государственное и муниципальное управление». Пришёл в ФАС одновременно с Игорем Артемьевым в 2004 г. Сначала Заборщиков работал начальником управления делами, затем занял пост руководителя административного управления. До прихода в компанию был ведущим специалистом по связям с общественностью, управляющим делами Санкт-Петербургской общественной организации «Невский исследовательский центр».