«Газпром» сменил руководителей Департамента 644 и Gazprom EP
Руководство «Газпрома» назначило нового начальника Департамента 644 и управляющего директора Gazprom EP International, сообщает пресс-служба корпорации. Ими стали Андрей Фик и Сергей Туманов.
Андрей Фик закончил Краснодарский политехнический институт и Кубанский государственный технологический университет. Имеет степени МВА и кандидата технических наук. Работает в структурах «Газпрома» более 20 лет. Начинал карьеру машинистом технологических компрессоров газокомпрессорной службы. В 2007 г. стал заместителем генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Краснодар». В 2015-2016 гг. был гендиректором ООО «Газпром Русская». До назначения занимал пост управляющего директора Gazprom EP International B.V.
Сергей Туманов закончил Государственный университет управления в Москве по специальности «юриспруденция». В 2002 г. начал работу в «Газпром зарубежнефтегаз». Был руководителем представительства Gazprom EP International в Таджикистане, а также заведовал совместным вьетнамско-российским предприятием «Вьетгазпром».