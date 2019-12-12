Карьера

Волошин стал координатором экспертного совета при правительстве

Ведомости

Александр Волошин назначен координатором экспертного совета при правительстве России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале раскрытия нормативных актов. Он будет готовить заседания президиума и взаимодействовать с аппаратом правительства.

Александр Волошин окончил Московский институт инженеров транспорта и Всесоюзную академию внешней торговли. В 1990-е гг. занимался предпринимательской деятельностью: руководил чековыми инвестиционными фондами «Олимп», «Престиж» и «Элит», был вице-президентом брокерской компании «Эста корп.» и президентом АО «Федеральная фондовая корпорация». С 1997 по 2003 г. работал в администрации президента России. Позднее был председателем совета директоров горно-металлургической компании «Норильский никель» и ОАО «Уралкалий». Последние семь лет возглавляет совет директоров АО «Первая грузовая компания». 

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