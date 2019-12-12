Волошин стал координатором экспертного совета при правительстве

Александр Волошин окончил Московский институт инженеров транспорта и Всесоюзную академию внешней торговли. В 1990-е гг. занимался предпринимательской деятельностью: руководил чековыми инвестиционными фондами «Олимп», «Престиж» и «Элит», был вице-президентом брокерской компании «Эста корп.» и президентом АО «Федеральная фондовая корпорация». С 1997 по 2003 г. работал в администрации президента России. Позднее был председателем совета директоров горно-металлургической компании «Норильский никель» и ОАО «Уралкалий». Последние семь лет возглавляет совет директоров АО «Первая грузовая компания».