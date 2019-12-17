Нетесов избран гендиректором «Транснефть – порт Приморск»
Совет директоров назначил Михаила Нетесова генеральным директором ООО «Транснефть – порт Приморск», сообщает пресс-служба организации. Ранее занимавший этот пост Максим Кудинов покинул компанию.
Нетесов окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности «экономика и управление на предприятии», а также Северный федеральный университет им. М. В. Ломоносова по направлению «нефтегазовое дело». До назначения работал в компании заместителем генерального директора по производству и коммерции.