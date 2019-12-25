Пичугин покинул пост гендиректора «Ленфильма»

Эдуард Пичугин закончил Военно-космическую академию им. Можайского, Юридический факультет Санкт-Петербургского университета МВД России и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Занимался разработкой и внедрением проектов в области недвижимости и строительства. Карьеру в кинобизнесе начал в 2001 г., став гендиректором ООО «Эпос», управляющей компании сети кинотеатров «Кронверк синема». В 2008 г. был назначен председателем совета директоров группы компаний «Кино сити» и руководителем федерального проекта партии «Единая Россия» «Киноклуб: Культура, Образование, Коммуникации». В «Ленфильм» пришел в 2011 г. на пост председателя совета директоров киностудии. Занимал должность генерального директора с октября 2012 г.