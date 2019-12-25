Владимир Талапов возглавил BIM-центр РЖД
Руководителем ОАО «Российские железные дороги» по внедрению технологий информационного моделирования (BIM-технологии, building information modeling) назначен Владимир Талапов, сообщила пресс-служба перевозчика.
Владимир закончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. После завершения обучения более 30 лет преподавал в архитектурно-строительном университете и архитектурно-художественной академии. В 2013 г. стал соучредителем некоммерческого партнерства «Интеллектуальное строительство» по внедрению BIM в России. Талапов – автор научных статей и учебников по этой теме.
За счет внедрения технологии информационного моделирования компания планирует повысить эффективность строительной деятельности, сократить сроки разработки проектной документации и реализации крупных проектов, а также получить экономический эффект от сокращения расходов при текущей эксплуатации построенных объектов.