Владимир Талапов возглавил BIM-центр РЖД

Владимир закончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. После завершения обучения более 30 лет преподавал в архитектурно-строительном университете и архитектурно-художественной академии. В 2013 г. стал соучредителем некоммерческого партнерства «Интеллектуальное строительство» по внедрению BIM в России. Талапов – автор научных статей и учебников по этой теме.