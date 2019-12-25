Костырко уволен с поста замруководителя департамента информационных технологий
Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента информационных технологий Артема Костырко, следует из распоряжения на сайте мэрии Москвы. Он возглавлял техническую рабочую группу по электронному голосованию на прошедших в сентябре выборах депутатов Мосгордумы.
Костырко закончил Высшую школу экономики по специальности «социология». В 2014 г. начал работу в департаменте информационных технологий на посту руководителя проекта программы «Информационный город». Должность замруководителя департамента Артем занял в октябре 2018 г.