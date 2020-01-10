Дмитрий Мурев стал гендиректором «РЖД логистики»

Вячеслав Валентик руководил РЖДЛ с августа 2016 г. Ранее он занимал посты первого заместителя гендиректора и исполняющего обязанности главы организации. До прихода в компанию Валентик был заместителем гендиректора АО «Новая перевозочная компания», а также первым замом в ООО «Севтехнотранс» (с 2014 г. – «ГТИ менеджмент»).