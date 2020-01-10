Дмитрий Мурев стал гендиректором «РЖД логистики»
Генеральным директором АО «РЖД логистика» (РЖДЛ) назначен Дмитрий Мурев, сообщила пресс-служба компании. Ранее эту должность занимал Вячеслав Валентик.
Дмитрий Мурев закончил Московский государственный технологический университет «Станкин», получив квалификацию бакалавра техники и технологии. Позднее прошёл управленческую подготовку по программе МВА. Карьеру в РЖД начал в 2009 г. До нового назначения работал главным инженером и заместителем начальника Центра фирменного транспортного обслуживания компании по развитию.
Вячеслав Валентик руководил РЖДЛ с августа 2016 г. Ранее он занимал посты первого заместителя гендиректора и исполняющего обязанности главы организации. До прихода в компанию Валентик был заместителем гендиректора АО «Новая перевозочная компания», а также первым замом в ООО «Севтехнотранс» (с 2014 г. – «ГТИ менеджмент»).
«РЖД логистика» занимается перевозкой, хранением и экспедированием грузов, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. Имеет более трех десятков филиалов и обособленных подразделений.