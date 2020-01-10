Гендиректором «РТ-страхования» назначен Николай Галушин

Галушин закончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. Карьеру начал с должности экономиста в «Ингосстрахе». Позднее он руководил отделом промышленного страхования, возглавлял представительство в Китае, а также работал заместителем начальника управления по страхованию от огня и сопутствующих рисков. В 2004 г. Николай перешел на пост заместителя гендиректора в «Ренессанс страхование», а спустя год вернулся на аналогичную должность в «Ингосстрах». В январе 2012 г. Галушин стал заместителем председателя правления ОАО «Согаз». До назначения в «РТ-страхование» был президентом АО «Перестраховочная компания НПК» (сейчас – Российская перестраховочная компания (РНПК)).