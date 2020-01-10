Гендиректором «РТ-страхования» назначен Николай Галушин
Генеральным директором страхового брокера «РТ-страхование» назначен Николай Галушин. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании. Ранее этот пост занимала Валентина Ракитина.
Галушин закончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. Карьеру начал с должности экономиста в «Ингосстрахе». Позднее он руководил отделом промышленного страхования, возглавлял представительство в Китае, а также работал заместителем начальника управления по страхованию от огня и сопутствующих рисков. В 2004 г. Николай перешел на пост заместителя гендиректора в «Ренессанс страхование», а спустя год вернулся на аналогичную должность в «Ингосстрах». В январе 2012 г. Галушин стал заместителем председателя правления ОАО «Согаз». До назначения в «РТ-страхование» был президентом АО «Перестраховочная компания НПК» (сейчас – Российская перестраховочная компания (РНПК)).
«РТ-страхование» – дочернее предприятие госкорпорации «Ростех». По данным официального сайта компании, брокер «работает более чем с 600 предприятиями и оказывает поддержку по более чем 30 видам страхования».