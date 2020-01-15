Николай Кисленко возглавил департамент «Газпрома» по автоматизации

Кисленко окончил Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева и Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по программе МВА. Работал в компании ООО «Газпром ВНИИГАЗ», карьеру в которой завершил заместителем генерального директора по науке. С 2009 г. руководил ООО «НИИгазэкономика». До нового назначения работал заместителем начальника департамента перспективного развития (департамент 123, затем 623).