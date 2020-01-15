Николай Кисленко возглавил департамент «Газпрома» по автоматизации
Николай Кисленко назначен начальником вновь созданного департамента 651 ПАО «Газпром», ответственного за автоматизацию. Информация об этом опубликована на сайте компании.
Кисленко окончил Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева и Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по программе МВА. Работал в компании ООО «Газпром ВНИИГАЗ», карьеру в которой завершил заместителем генерального директора по науке. С 2009 г. руководил ООО «НИИгазэкономика». До нового назначения работал заместителем начальника департамента перспективного развития (департамент 123, затем 623).