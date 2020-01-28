Шелопутов возглавил концерн «Россиум»

Вячеслав Шелопутов закончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент», кандидат экономических наук. После выпуска два года работал в казначействе ЗАО «Северная горная компания» (сейчас «Северсталь-ресурс»). Затем был главным экономистом в департаменте экономической экспертизы и ценообразования «Газпрома». Позднее перешел на должность начальника управления развития и оптимизации бизнес-процессов в ОАО «НК «Роснефть». С 2013 по 2014 г. работал замдиректора департамента управленческого консалтинга ИК «Регион». В 2014 г. возглавил «Долгосрочные инвестиции». До назначения был заместителем гендиректора концерна. По словам владельца «Россиума» Романа Авдеева, на новом посту Шелопутов займется повышением эффективности и качества корпоративного управления, устранением дублирующих функций, сокращением затрат на уровне холдинговой структуры и унификацией системы корпоративного управления в группе.