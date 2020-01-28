Людмила Бокова стала заместителем руководителя Минкомсвязи

Бокова закончила Борисоглебский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка, литературы и истории», Современную гуманитарную академию по направлению «юриспруденция», а также магистратуру Московского всероссийского государственного университета юстиции. Более 10 лет работала учителем истории в средней школе. Политическую карьеру начала в 2011 г., став заместителем председателя комитета Государственной думы по образованию. Позднее правительством Саратовской области была делегирована в Совет Федерации.