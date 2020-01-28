Людмила Бокова стала заместителем руководителя Минкомсвязи
Михаил Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Ранее Людмила Бокова была членом Совета Федерации, первым заместителем председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Бокова закончила Борисоглебский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка, литературы и истории», Современную гуманитарную академию по направлению «юриспруденция», а также магистратуру Московского всероссийского государственного университета юстиции. Более 10 лет работала учителем истории в средней школе. Политическую карьеру начала в 2011 г., став заместителем председателя комитета Государственной думы по образованию. Позднее правительством Саратовской области была делегирована в Совет Федерации.