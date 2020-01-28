Кадочников назначен замминистра финансов
Павел Кадочников назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. До назначения он работал ведущим научным сотрудником научного направления «Реальный сектор» Института Гайдара, а также возглавлял Общественный совет при Минфине.
Кадочников начал карьеру экономистом в Российско-европейском центре экономической политики. Затем стал помощником Егора Гайдара в Государственной думе. В 2006 г. был назначен заместителем директора фонда «Новое экономическое образование». Спустя три года он получил пост исполнительного директора Российского центра исследований АТЭС. С 2016 по 2018 г. Кадочников работал вместе с Алексеем Кудриным в Центре стратегических разработок. Он занимал должность президента ЦСР.