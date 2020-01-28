Кадочников назначен замминистра финансов

Кадочников начал карьеру экономистом в Российско-европейском центре экономической политики. Затем стал помощником Егора Гайдара в Государственной думе. В 2006 г. был назначен заместителем директора фонда «Новое экономическое образование». Спустя три года он получил пост исполнительного директора Российского центра исследований АТЭС. С 2016 по 2018 г. Кадочников работал вместе с Алексеем Кудриным в Центре стратегических разработок. Он занимал должность президента ЦСР.