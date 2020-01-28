Илья Гудков назначен гендиректором РЭО
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильи Гудкова генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО), сообщается на сайте правительства. Ранее этот пост занимал Денис Буцаев.
Гудков закончил Балтийский государственный технический университет Санкт-Петербурга, Государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербурга и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте. В 2008 г. он стал руководителем Агентства стратегических инвестиций Петербурга. До нового назначения Илья Гудков возглавлял подведомственные Минтрансу учреждения, ответственные за реализацию строительных проектов и создание комплексной государственной информационной системы транспортного комплекса.
Мусорный оператор РЭО был создан в январе 2019 г. для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вовлечения их в оборот. Он должен участвовать в разработке госпрограмм, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.