Илья Гудков назначен гендиректором РЭО

Мусорный оператор РЭО был создан в январе 2019 г. для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вовлечения их в оборот. Он должен участвовать в разработке госпрограмм, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.