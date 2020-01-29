Мутко стал гендиректором Дом.РФ
Виталий Мутко назначен генеральным директором Дом.РФ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на свой странице «В контакте». Новый руководитель будет курировать ипотеку, развитие городской среды, а также заниматься проблемой дольщиков. Сам Хуснуллин стал главой наблюдательного совета госкорпорации.
Виталий Мутко закончил Ленинградский институт водного транспорта по специальности «инженер-механик на судовых машинах», а также юридический факультет СПбГУ. Кандидат экономических наук. В должности вице-премьера правительства Мутко работал с 2016 г., он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики. С 2018 г. курировал вопросы строительства и регионального развития. До этого он занимал пост министра спорта. В правительстве Дмитрия Медведева Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Его на этой должности сменил Хуснуллин.
АО «Дом.РФ» – госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». Она отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажу федерального имущества и т. п. В конце 2018 г. полномочия организации расширили, теперь она контролирует застройщиков и достройку проблемных объектов.