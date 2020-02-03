Первым замминистра связи стал Олег Пак

Олег Пак закончил Московскую государственную юридическую академию. Еще будучи студентом начал работать в ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». Спустя шесть лет стал замначальника отдела регулирования ИТ в госуправлении Минэкономразвития, а затем и начальником отдела электронного правительства и электронных услуг ведомства. В 2010 г. Пак стал заместителем директора департамента государственного регулирования в экономике. Позднее был назначен директором департамента госполитики в области ИТ и координации информатизации Минкомсвязи. Весной 2018 г. он был одним из главных претендентов на пост министра связи, однако эту должность занял Константин Носков.