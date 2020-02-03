Агапкин назначен замгендиректора по операционной эффективности и техническому развитию ПГК
Руководство «Первой грузовой компании» (ПГК) ввело должность заместителя генерального директора по операционной эффективности и техническому развитию, сообщила пресс-служба организации. На этот пост назначен Алексей Агапкин. Он займется внедрением производственной системы, а также разработкой и реализацией стратегии содержания подвижного состава компании, в том числе за счёт применения цифровых подходов в области эксплуатации и ремонта вагонов.
Агапкин закончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии», а также получил степень MBA Оксфордского университета. До нового назначения он занимал руководящие позиции в структурах «СИБУРа»: возглавлял «Сибур-нефтехим», затем в головной компании отвечал за развитие производства и внедрение цифровых технологий в операционную деятельность всех активов холдинга.