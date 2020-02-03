Агапкин назначен замгендиректора по операционной эффективности и техническому развитию ПГК

Агапкин закончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии», а также получил степень MBA Оксфордского университета. До нового назначения он занимал руководящие позиции в структурах «СИБУРа»: возглавлял «Сибур-нефтехим», затем в головной компании отвечал за развитие производства и внедрение цифровых технологий в операционную деятельность всех активов холдинга.