Гендиректором фармхолдинга Alium назначен Андрей Белашов

Андрей Белашов закончил Московскую Медицинскую Академию им. И.М. Сеченова. Занимал руководящие должности в международных фармацевтических компаниях Cilag AG (Johnson&Johnson), Pfizer и Unipharm Inc. С 2003 г. работал директором по развитию бизнеса, маркетингу и продажам в АО «Валента». В 2010 г. Андрей был назначен генеральным директором ООО «Сегмента Фармацевтика», которое позднее вошло в состав АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское». После слияния Белашов стал вице-президентом по стратегическому развитию, маркетингу и продажам.