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Гендиректором фармхолдинга Alium назначен Андрей Белашов

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Руководство фармацевтического холдинга Alium назначило Андрея Белашова генеральным директором группы. Сообщение об этом опубликовано на сайте акционера АФК «Система». Ранее Белашов был вице-президентом по развитию бизнеса. Он сменил на этом посту Андрея Младенцева, который продолжит работу по развитию группы в совете директоров.

Андрей Белашов закончил Московскую Медицинскую Академию им. И.М. Сеченова. Занимал руководящие должности в международных фармацевтических компаниях Cilag AG (Johnson&Johnson), Pfizer и Unipharm Inc. С 2003 г. работал директором по развитию бизнеса, маркетингу и продажам в АО «Валента». В 2010 г. Андрей был назначен генеральным директором ООО «Сегмента Фармацевтика», которое позднее вошло в состав АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское». После слияния Белашов стал вице-президентом по стратегическому развитию, маркетингу и продажам.

Группа компаний Alium создана в октябре 2019 г. в результате объединения АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» и АО «Биннофарм» консорциумом инвесторов в составе РФПИ, Российско-Китайского инвестиционного фонда, а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК «Система» и ВТБ.

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