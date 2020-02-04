Гендиректором фармхолдинга Alium назначен Андрей Белашов
Руководство фармацевтического холдинга Alium назначило Андрея Белашова генеральным директором группы. Сообщение об этом опубликовано на сайте акционера АФК «Система». Ранее Белашов был вице-президентом по развитию бизнеса. Он сменил на этом посту Андрея Младенцева, который продолжит работу по развитию группы в совете директоров.
Андрей Белашов закончил Московскую Медицинскую Академию им. И.М. Сеченова. Занимал руководящие должности в международных фармацевтических компаниях Cilag AG (Johnson&Johnson), Pfizer и Unipharm Inc. С 2003 г. работал директором по развитию бизнеса, маркетингу и продажам в АО «Валента». В 2010 г. Андрей был назначен генеральным директором ООО «Сегмента Фармацевтика», которое позднее вошло в состав АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское». После слияния Белашов стал вице-президентом по стратегическому развитию, маркетингу и продажам.
Группа компаний Alium создана в октябре 2019 г. в результате объединения АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» и АО «Биннофарм» консорциумом инвесторов в составе РФПИ, Российско-Китайского инвестиционного фонда, а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК «Система» и ВТБ.