Давид Мелик-Гусейнов стал исполнительным директором Сбербанка

Мелик-Гусейнов окончил Пятигорскую фармацевтическую академию. Работает в сфере здравоохранения порядка 20 лет. В 2015–2019 гг. был директором НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы. Затем стал руководителем департамента проектной деятельности Министерства здравоохранения России.