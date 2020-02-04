Давид Мелик-Гусейнов стал исполнительным директором Сбербанка
Сбербанк назначил Давида Мелик-Гусейнова главным исполнительным директором по индустрии здравоохранения, а также директором центра «Медицинские продукты и сервисы», сообщила пресс-служба кредитной организации. Ранее он возглавлял департамент проектной деятельности Министерства здравоохранения.
Мелик-Гусейнов окончил Пятигорскую фармацевтическую академию. Работает в сфере здравоохранения порядка 20 лет. В 2015–2019 гг. был директором НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы. Затем стал руководителем департамента проектной деятельности Министерства здравоохранения России.