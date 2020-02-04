Александр Белых назначен директором по безопасности «ЭР-телекома»

Белых окончил юридический факультет Пермского государственного университета. Еще во время учебы начал работу в органах прокуратуры. Сначала был помощником прокурора Свердловского района Перми, затем занимал различные должности в прокуратуре Пермского края, в том числе прокурора района, начальника следственного управления краевой прокуратуры и заместителя прокурора края. В 2009 г. Белых был назначен на должность прокурора края. С 2015 по 2016 г. он возглавлял управление Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе. До нового назначения Белых руководил договорно-правовым управлением департамента правового обеспечения ООО «Лукойл-Пермь».