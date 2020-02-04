Алексей Волков назначен директором по развитию и продажам продуктов Mastercard в России

Алексей Волков начал карьеру в Mastercard руководителем отдела экспертных продаж в 2011 г. До прихода в компанию он был директором по развитию бизнеса и отвечал за реализацию проектных мероприятий и запуск банковских, социальных и транспортных проектов в «Экспресс кард» и «Розан файнэнс».