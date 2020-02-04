Ваэ Овасапян стал вице-президентом по цифровым финансовым сервисам Ozon

До нового назначения Овасапян руководил направлением экспериментальных проектов «Яндекса», отвечал за стратегическое развитие банковской карты «Яндекс.Плюс» и за корпоративное развитие таких сервисов, как «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Автобусы», «Яндекс.Здоровье». Кроме того, он выполнял функции представителя в совете директоров Doc+. До этого он более шести лет работал в Goldman Sachs Group, где отвечал за промышленный сектор экономики в регионах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.