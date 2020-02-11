Аюми Мураками возглавил офис «Русала» в Токио
Руководство ОК «Русал» назначило Аюми Мураками главой представительства в Токио, сообщила пресс-служба компании. Ранее он был исполняющим обязанности директора филиала в Японии.
Мураками пришел в «Русал» в марте 2015 г. на пост менеджера по технической поддержке клиентов в дирекции по сбыту. Спустя четыре года он стал исполняющим обязанности директора представительства компании в Токио. До прихода в «Русал» Аюми проработал более 20 лет в Mitsubishi Aluminium.
ОК «Русал» — российская алюминиевая компания, является одним из крупнейших в мире добытчиков первичного алюминия и глинозема. По данным на официальном сайте, в организацию входит более 40 заводов в 13 странах мира. Сейчас «Русал» рассматривает Японию как один из ключевых рынков сбыта, где отмечается рост спроса на низкоуглеродный алюминий сорта Allow. В 2019 г. спрос на первичный алюминий в этом регионе составил около 2 млн тонн.