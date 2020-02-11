Аюми Мураками возглавил офис «Русала» в Токио

ОК «Русал» — российская алюминиевая компания, является одним из крупнейших в мире добытчиков первичного алюминия и глинозема. По данным на официальном сайте, в организацию входит более 40 заводов в 13 странах мира. Сейчас «Русал» рассматривает Японию как один из ключевых рынков сбыта, где отмечается рост спроса на низкоуглеродный алюминий сорта Allow. В 2019 г. спрос на первичный алюминий в этом регионе составил около 2 млн тонн.