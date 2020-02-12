Армен Ханян возглавил управление ТЭК и химпрома ФАС

Ханян закончил Российскую таможенную академию по специальности экономика и управление на предприятии. Позднее получил диплом магистра Европейского учебного центра при МГИМО(У) МИД России по специальности «Политика Европейского союза». Карьеру в ФАС начал в 2008 г. Работал замначальника, а затем и начальником управления контроля иностранных инвестиций. До нового назначения руководил управлением Федеральной антимонопольной службы по Москве.