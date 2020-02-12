Армен Ханян возглавил управление ТЭК и химпрома ФАС
Армен Ханян назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства. Курировать эту сферу будет статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.
Ханян закончил Российскую таможенную академию по специальности экономика и управление на предприятии. Позднее получил диплом магистра Европейского учебного центра при МГИМО(У) МИД России по специальности «Политика Европейского союза». Карьеру в ФАС начал в 2008 г. Работал замначальника, а затем и начальником управления контроля иностранных инвестиций. До нового назначения руководил управлением Федеральной антимонопольной службы по Москве.
Цариковский закончил Санкт-Петербургскую Инженерно-экономическую академию по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности». Работает в ФАС с 2004 г. Сначала был заместителем руководителя ведомства, затем стал статс-секретарем — заместителем руководителя. Курирует вопросы государственного регулирования естественных монополий в сфере промышленности, борьбы с картелями и направление общественных связей ФАС.