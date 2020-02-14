Василь Лацанич покинет «Вымпелком»

Лацанич закончил Высший государственный музыкальный институт имени Н. Лысенко во Львове по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование». Позднее обучался маркетингу в Москве, Брюсселе, Праге, Вене и Лондоне. С 2001 г. занимал должность руководителя отдела маркетинга ЗАО «Украинская мобильная система», которая вскоре стала дочерней компанией ОАО «МТС». В 2005 г. он был назначен на должность директора по маркетингу «МТС Украина». С сентября 2011 г. по июнь 2017 г. был вице-президентом ПАО «Мобильные телесистемы» по маркетингу и членом правления компании. В ноябре 2017 г. Лацанича избрали генеральным директором ПАО «Вымпелком» сроком на три года. Он вступил в должность 10 января 2018 г., сменив на этом посту Шелля Йонсена.