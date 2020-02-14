Виталий Гатауллин возглавил «Татнефть — цифровое развитие»

Виталий закончил Казанский финансово-экономический институт имени В.В. Куйбышева и Московский Институт нефтегазового бизнеса. Девять лет работал главным бухгалтером в компаниях «Софт-Трейд», «Техноком-Трейд», «Ямашнефть» и «Татнефть-МехСервис». В 2009 г. стал заместителем директора по организационному развитию УК ООО «ТМС групп». С 2012 по 2014 г. работал в ООО «ТаграС-Холдинг» сначала заместителем, а затем советником генерального директора по организационному развитию. В ПАО «Татнефть» Гатауллин пришел в июне 2019 г.