Виталий Гатауллин возглавил «Татнефть — цифровое развитие»
ПАО «Татнефть» создала новое структурное подразделение «Татнефть — цифровое развитие» для совершенствования системы управления блоком информационных технологий, сообщила пресс-служба компании. Его руководителем стал заместитель генерального директора по цифровому развитию Виталий Гатауллин.
Виталий закончил Казанский финансово-экономический институт имени В.В. Куйбышева и Московский Институт нефтегазового бизнеса. Девять лет работал главным бухгалтером в компаниях «Софт-Трейд», «Техноком-Трейд», «Ямашнефть» и «Татнефть-МехСервис». В 2009 г. стал заместителем директора по организационному развитию УК ООО «ТМС групп». С 2012 по 2014 г. работал в ООО «ТаграС-Холдинг» сначала заместителем, а затем советником генерального директора по организационному развитию. В ПАО «Татнефть» Гатауллин пришел в июне 2019 г.