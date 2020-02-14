Марчин Токаж возглавит новый блок «М.Видео-Эльдорадо»
Марчин Токаж назначен директором нового многофункционального блока «М.Видео-Эльдорадо» по поддержке розничных операций и развитию взаимодействия с клиентами, сообщила пресс-служба компании. На этом посту он будет напрямую подчиняться главному исполнительному директору Энрике Фернандесу.
Марчин Токаж изучал стратегический маркетинг в Краковском экономическом университете. Имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере розничной торговли. Занимал управленческие позиции в компаниях X5 Retail Group, ТД «ЦентрОбувь» и Carrefour. До прихода в «М.Видео-Эльдорадо» в течение трёх лет работал генеральным директором OBI в России и Казахстане.