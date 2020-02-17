Ашот Хачатурянц возглавил «Евроцемент груп»

Хачатурянц окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 г. После получения диплома работал в «Газэкспорте». В 1993 г. стал представителем компании «Сидерка» в СНГ. Позднее занялся развитием собственного нефтетрейдингового бизнеса. С 2001 г. руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития. Затем четыре года был начальником управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ». Ранее стало известно, что Хачатурянц покинул пост генерального директора ООО «Сбербанк капитал». Он возглавлял кредитную организацию с 2008 г.