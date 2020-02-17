Ашот Хачатурянц возглавил «Евроцемент груп»
Ашот Хачатурянц назначен на должность исполняющего обязанности президента холдинга «Евроцемент груп», сообщила пресс-служба организации. Он будет заниматься подготовкой стратегии развития холдинга, созданием новых точек роста и формированием условий для максимально эффективного использования конкурентных возможностей компании.
Хачатурянц окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 г. После получения диплома работал в «Газэкспорте». В 1993 г. стал представителем компании «Сидерка» в СНГ. Позднее занялся развитием собственного нефтетрейдингового бизнеса. С 2001 г. руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития. Затем четыре года был начальником управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ». Ранее стало известно, что Хачатурянц покинул пост генерального директора ООО «Сбербанк капитал». Он возглавлял кредитную организацию с 2008 г.
Холдинг «Евроцемент груп» основан в 2002 г. Он объединяет 19 цементных предприятий в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Входит в пятерку крупнейших частных производителей цемента в мире.