Виктор Бирюков назначен исполняющим обязанности гендиректора «Билайна»

Бирюков закончил Московский государственный институт международных отношений. Позднее получил степень магистра права Северо-Западного университета, а также закончил Гарвардскую школу бизнеса по специальности общего администрирования. Возглавлял юридическую службу по России и СНГ индустриального холдинга Access Industries. Затем работал вице-президентом по юридическим вопросам «Брансвик Рейл Менеджмент». Виктор присоединился к ПАО «ВымпелКом» в 2016 г. в качестве директора по юридическим вопросам региона Евразия. Спустя год стал исполнительным вице-президентом по юридическим вопросам и корпоративным отношениям. Теперь он будет совмещать обязанности вице-президента и врио генерального директора компании.