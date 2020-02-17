Виктор Бирюков назначен исполняющим обязанности гендиректора «Билайна»
Виктор Бирюков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО «ВымпелКом», сообщает пресс-служба компании. Ранее стало известно, что Василь Лацанич досрочно покинет пост гендиректора в июне этого года.
Бирюков закончил Московский государственный институт международных отношений. Позднее получил степень магистра права Северо-Западного университета, а также закончил Гарвардскую школу бизнеса по специальности общего администрирования. Возглавлял юридическую службу по России и СНГ индустриального холдинга Access Industries. Затем работал вице-президентом по юридическим вопросам «Брансвик Рейл Менеджмент». Виктор присоединился к ПАО «ВымпелКом» в 2016 г. в качестве директора по юридическим вопросам региона Евразия. Спустя год стал исполнительным вице-президентом по юридическим вопросам и корпоративным отношениям. Теперь он будет совмещать обязанности вице-президента и врио генерального директора компании.
«Вымпел-коммуникации» – российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги под брендом «Билайн». Входит в группу компаний Veon Ltd.