Олег Войтенко ушёл с поста замглавы Минкомсвязи

Олег закончил Высшую Школу Экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление». В начале двухтысячных работал в департаменте региональных программ Минэкономразвития. Затем руководил «Центром стратегических разработок — регион». С 2008 по 2012 г. возглавлял департамент по взаимодействию с государственными и муниципальными органами власти Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. До назначения заместителем министра в июле 2018 г. Войтенко занимал должность первого заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве России.