«Газпром» провел ряд кадровых изменений

Заместителем председателя правления — главным бухгалтером вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев. Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Томск» вместо Анатолия Титова стал Владислав Бородин. Гендиректором ООО «Газпром добыча Оренбург» вместо Владимира Кияева избран Олег Николаев. Начальником департамента 512 вместо Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога. Одеров в свою очередь займёт пост заместителя гендиректора по внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром нефть» и заместителя гендиректора ООО «Газпром экспорт». Михаил Середа назначен 1-м заместителем генерального директора ООО «Газпром экспорт» и ООО «Газпром трейдинг». Руководителем аппарата правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления в департаменте 201. Начальником департамента 101 (ранее 201) стала Ирина Милютина.