Илья Косолапов назначен финдиректором Etalon Group

Карьеру в Etalon Group Илья начал осенью 2019 г. с поста вице-президента группы по экономике и финансам. Ранее работал исполнительным директором в УК Sistema Asia Capital в Сингапуре, а также главным финансовым директором индийского телекоммуникационного оператора Sistema Shyam Teleservices Limited. До этого занимал различные должности в области корпоративных финансов, инвестиций и управления ликвидностью в АФК «Система» и ее портфельных компаниях.