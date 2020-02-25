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Полина Крючкова стала замминистра экономического развития

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Полина Крючкова назначена заместителем министра экономического развития по макроэкономике. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее этот пост занимала Полина Бадасен.

Полина закончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор ВШЭ. В девяностые годы занималась преподавательской и научной деятельностью. Затем работала заведующей сектором Фонда «Бюро экономического анализа». Была руководителем и консультантом исследовательских проектов по заказам федеральных органов и частных компаний. С 2015 г. Крючкова занимала пост замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

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