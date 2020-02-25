Полина Крючкова стала замминистра экономического развития

Полина закончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор ВШЭ. В девяностые годы занималась преподавательской и научной деятельностью. Затем работала заведующей сектором Фонда «Бюро экономического анализа». Была руководителем и консультантом исследовательских проектов по заказам федеральных органов и частных компаний. С 2015 г. Крючкова занимала пост замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы.