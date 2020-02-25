Татьяна Жаркова назначена гендиректором Ассоциации Финтех

Татьяна закончила Российский экономический университет им. Плеханова и Высшую школу государственного администрирования МГУ им. Ломоносова. Занимала руководящие должности в банках «Менатеп Санкт-Петербург», «Русский стандарт» и «Столичный». Кроме того, участвовала в создании «Русфинанс банка». С 2011 г. Жаркова была председателем правления «Фольксваген банк рус». С 2014 по 2016 г. работала старшим вице-президентом банка «Глобэкс», затем стала зампредом правления банка «Ак барс». До назначения Татьяна была управляющим директором АФТ.