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Татьяна Жаркова назначена гендиректором Ассоциации Финтех

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Руководство Ассоциации финансовых технологий (АФТ) назначило Татьяну Жаркову генеральным директором, следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Ранее компанию возглавлял Сергей Солонин.

Татьяна закончила Российский экономический университет им. Плеханова и Высшую школу государственного администрирования МГУ им. Ломоносова. Занимала руководящие должности в банках «Менатеп Санкт-Петербург», «Русский стандарт» и «Столичный». Кроме того, участвовала в создании «Русфинанс банка». С 2011 г. Жаркова была председателем правления «Фольксваген банк рус». С 2014 по 2016 г. работала старшим вице-президентом банка «Глобэкс», затем стала зампредом правления банка «Ак барс». До назначения Татьяна была управляющим директором АФТ.

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