Владимир Малинников назначен гендиректором «Магнит Фарма»
Владимир Малинников назначен директором формата «Магнит Аптека» и генеральным директором «Магнит Фарма», сообщила компания. Он займется стратегическим и операционным руководством, а также будет следить за эффективностью поставок в этот формат.
Владимир строит карьеру в фармацевтическом бизнесе уже 25 лет. Работал в компании ЗАО «Центр Внедрения «Протек». Кроме того, занимал руководящие должности в различных федеральных и региональных аптечных сетях, в том числе «Ригла» и «Ультрафарм-М».
«Магнит Фарма» является одним из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России. Поставляет лекарственные средства, изделия медицинского назначения и парафармацевтическую продукцию аптекам и лечебным учреждениям страны. Сейчас в России работает 34 региональных представительства компании.