Владимир Малинников назначен гендиректором «Магнит Фарма»

Владимир строит карьеру в фармацевтическом бизнесе уже 25 лет. Работал в компании ЗАО «Центр Внедрения «Протек». Кроме того, занимал руководящие должности в различных федеральных и региональных аптечных сетях, в том числе «Ригла» и «Ультрафарм-М».