Станислав Сугак возглавил новый центр внутренних коммуникаций РЖД

Станислав закончил Самарскую государственную академию путей сообщения по специальности «Информационные системы и технологии на железнодорожном транспорте». Позднее получил дополнительное образование в сфере экономики и управления персоналом. В 2012 г. он был назначен начальником отдела управления проектами центра внутренней политики и развития корпоративной культуры ОАО «РЖД». Спустя год стал заместителем начальника подразделения. До нового назначения Сугак занимал пост заместителя руководителя центра фирменного транспортного обслуживания по кадрам и социальным вопросам.