Радик Харисов стал руководителем «Газпром межрегионгаз Астрахань»

Харисов закончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Карьеру в структурах «Газпрома» начал в 1997 г. заместителем генерального директора по экономике ООО «Астраханьгазпром». С августа 2015 г. он занимал должность регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. Главой администрации Астрахани Харисов был избран в ноябре 2018 г.