Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Карьера

Радик Харисов стал руководителем «Газпром межрегионгаз Астрахань»

Ведомости

Радик Харисов назначен руководителем ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань», сообщила пресс-служба компании. До назначения он занимал пост главы администрации города.

Харисов закончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Карьеру в структурах «Газпрома» начал в 1997 г. заместителем генерального директора по экономике ООО «Астраханьгазпром». С августа 2015 г. он занимал должность регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. Главой администрации Астрахани Харисов был избран в ноябре 2018 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.