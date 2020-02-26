«Яндекс» объявил о перестановках в руководстве

Михаил Перегудов закончил СПбГЭТУ (ЛЭТИ), имеет два высших образования — техническое и экономическое. Карьеру начинал в российских ИТ-компаниях. С 2011 г. работал директором по маркетингу и продажам в Webinar.ru. В августе 2014 г. основал сервис «Партия еды». Спустя четыре года компанию приобрёл «Яндекс».