«Яндекс» объявил о перестановках в руководстве
Максим Фирсов начал карьеру в корпоративных финансах. Работал в группе компаний «Интегра» и «Интерросе». В 2014 г. возглавил проекты по развитию бизнеса в онлайн-магазине одежды Lamoda. Спустя два года вместе с коллегой Сергеем Полиссаром основал собственный сервис по доставке еды Foodfox.
Сергей два года работал консультантом в московском офисе BCG. Затем перешёл в компанию Lamoda, где познакомился со своим будущим партнером Максимом Фирсовым.
Михаил Перегудов закончил СПбГЭТУ (ЛЭТИ), имеет два высших образования — техническое и экономическое. Карьеру начинал в российских ИТ-компаниях. С 2011 г. работал директором по маркетингу и продажам в Webinar.ru. В августе 2014 г. основал сервис «Партия еды». Спустя четыре года компанию приобрёл «Яндекс».