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«Яндекс» объявил о перестановках в руководстве

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Гендиректор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов и управляющий директор сервиса доставки еды Сергей Полиссар решили покинуть компанию. Об этом Фирсов написал на странице в Facebook. Кроме того, свой пост оставил основатель сервиса «Яндекс.Шеф» (бывшая «Партия еды») Михаил Перегудов.

Максим Фирсов начал карьеру в корпоративных финансах. Работал в группе компаний «Интегра» и «Интерросе». В 2014 г. возглавил проекты по развитию бизнеса в онлайн-магазине одежды Lamoda. Спустя два года вместе с коллегой Сергеем Полиссаром основал собственный сервис по доставке еды Foodfox.

Сергей два года работал консультантом в московском офисе BCG. Затем перешёл в компанию Lamoda, где познакомился со своим будущим партнером Максимом Фирсовым.

Михаил Перегудов закончил СПбГЭТУ (ЛЭТИ), имеет два высших образования — техническое и экономическое. Карьеру начинал в российских ИТ-компаниях. С 2011 г. работал директором по маркетингу и продажам в Webinar.ru. В августе 2014 г. основал сервис «Партия еды». Спустя четыре года компанию приобрёл «Яндекс».

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