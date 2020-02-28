Катерина Тихонова стала главой Института искусственного интеллекта МГУ
Да конца 2020 г. в МГУ им. Ломоносова появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, следует из презентации ректора университета Виктора Садовничего, представленной на заседании Ученого совета. Его руководителем назначена Катерина Тихонова. Ранее Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.
В мае прошлого года Катерина Тихонова защитила диссертацию на механико-математическом факультете МГУ по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов». С 2013 г. она руководит Центром национального интеллектуального резерва МГУ и Фондом «Национальное интеллектуальное развитие». Обе организации осуществляют свою бизнес-деятельность под брендом «Иннопрактика», которую также возглавляет Тихонова.