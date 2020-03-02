Алексей Стручков возглавил «Якутскэнерго»

Алексей закончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева и Финансовую академию при Правительстве России. Начал карьеру в 1988 г. с должности чертежника-конструктора института «Якутагропромэнерго». Позднее прошел путь от замначальника ТПО управления ЖКХ администрации города Якутска до министра промышленности, а затем и министра экономического развития республики Саха. В 2010 г. был назначен первым заместителем председателя правительства Якутии. Спустя семь лет Стручков ушел в «Якутскэнерго» на пост заместителя гендиректора, а через год вернулся в правительство на прежнюю должность.