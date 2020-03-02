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Сергей Шоцкий вошел в правление «Транснефти»

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Членом правления ПАО «Транснефть» стал вице-президент по вопросам проектирования и капитального строительства Сергей Шоцкий, говорится в сообщении организации. Кроме того, руководство компании прекратило полномочия его предшественника Алексея Сапсая, руководителя дочерней организации «Москвагипротрубопровод».

Сергей закончил Новосибирскую академию водного транспорта и Тюменский государственный нефтегазовый университет. Карьеру начал на ЛПДС «Сокур» ОАО «Сибтранснефтепродукт». Позднее занимал руководящие должности в структурах «Транснефти».  До назначения вице-президентом компании работал генеральным директором ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

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