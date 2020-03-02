Сергей Шоцкий вошел в правление «Транснефти»
Членом правления ПАО «Транснефть» стал вице-президент по вопросам проектирования и капитального строительства Сергей Шоцкий, говорится в сообщении организации. Кроме того, руководство компании прекратило полномочия его предшественника Алексея Сапсая, руководителя дочерней организации «Москвагипротрубопровод».
Сергей закончил Новосибирскую академию водного транспорта и Тюменский государственный нефтегазовый университет. Карьеру начал на ЛПДС «Сокур» ОАО «Сибтранснефтепродукт». Позднее занимал руководящие должности в структурах «Транснефти». До назначения вице-президентом компании работал генеральным директором ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».